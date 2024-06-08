الفوج الثاني من حجاج نقابة المهندسين يغادر أرض الوطن متجهًا للأراضي المقدسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

غادر الفوج الثاني من بعثة حجاج النقابة العامة للمهندسين أرض الوطن، متجهًا إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج.

ضم الفوج 36 مهندسًا، وصاحبه نخبة من علماء الأزهر الشريف لشرح المناسك والإجابة على استفسارات أعضاء البعثة طوال أداء شعائر الحج.

وحرص المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، والمهندس محمود عرفات، الأمين العام للنقابة، على متابعة ومراجعة الإجراءات والتجهيزات الخاصة بسفر ضيوف الرحمن من المهندسين، حتى مغادرتهم مطار القاهرة ووصولهم بسلامة الله إلى الأراضي المقدسة.

وقدم حجاج النقابة، الشكر والامتنان لنقابة المهندسين مشيدين بحرص قيادات النقابة على توفير أوجه الرعاية الكاملة لهم وإحاطتهم بكل رعاية واهتمام.

وقال المهندس محمد همام: أشكر مسؤولي النقابة على دعمهم لحجاج النقابة، مشيرًا إلى أنه شارك في قرعة حج النقابة بعدما شاهد الإعلان عنها، وقال: "الحمد الله أكرمنى الله بالفوز في القرعة".

وأشاد المهندس محمود محمد عبد المنعم، بالشفافية والحيادية التي تمت بها قرعة حج النقابة هذا العام، وقال: "سعادتي لا توصف بأداء الركن الخامس من أركان الإسلام هذا العام".

ووافقه نفس الشعور المهندس حسني عبد الحليم قائلا: "أشعر بسعادة غامرة لأداء فريضة الحج هذا العام، فشكرًا لنقابة المهندسين"، وفي ذات الاتجاه وجهت المهندسة سميرة محمود الشكر لكل القائمين على النقابة على ما بذلوه من جهد لتنظيم حج هذا العام، وقالت: "ربنا يجعل ما بذلوه من جهد في ميزان حسناتهم".