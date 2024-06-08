شكرا لقرائتكم خبر عن تيسير مطر: لن نقبل من الحكومة الجديدة إلا النجاح.. والإنتاج والصناعة أولوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا، أن يكون الاهتمام بالإنتاج والملف الصناعي ضمن أولويات الحكومة الجديدة.

وقال مطر، إن المواطن المصري وجميع القوى السياسية لن تقبل إلا بالنجاح للحكومة الجديدة التي يعكف الدكتور مصطفي مدبولي على تشكيلها، مشددا علي أهمية أن يتم اختيار وزراء علي قدر المسئولية في المرحلة الراهنة التي تشهد فيها مصر تحديات غير مسبوقة، مضيفا :" يجب اختيار وزراء صنايعية بالمعني الحرفي وأصحاب خبرات".

وأوضح مطر، أن بلغة الواقع فإن "الكرة في ملعب الدكتور مصطفي مدبولي" وبالتالي يجب أن يتضمن برنامج الحكومة الجديدة أولويات هامة لعل أبرزها الاهتمام بالملف الصناعي لأنه قاطرة الإنتاج وتحسن الملف الاقتصادي، داعيا أن يحدث حالة من التكامل والتنسيق علي أعلي مستوي بين الحكومة الجديدة والقطاع الخاص لتخطي المرحلة الراهنة والوصول إلي نجاحات بعد تخطي جميع التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة المصرية.