شكرا لقرائتكم خبر عن كتلة الحوار: الحملة الممنهجة ضد قصواء الخلالى امتداد لمسلسل سقوط الأقنعة الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت كتلة الحوار تضامنها مع الإعلامية المتميزة قصواء الخلالى، ضد حملة الاضطهاد المسعورة والممنهجة التي تتعرض لها من وسائل الإعلام الأمريكية، والتعنت تجاه برنامجها فى المساء مع قصواء وحجب البرنامج عبر المنصات الالكترونية امتدادا لمسلسل سقوط الأقنعة عن الأنظمة الأمريكية والغربية تجاه حريه التعبير وقمع كل ما يخالف اتجاهاتهم السياسية، فضلا عن إغلاق صفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي في اجراء يتسم بالشوفونيه والعنصرية.

وأشارت كتله الحوار الي أن تزوير المقاطع الخاصة بالإعلامية وتحريفها هو تدليس واضطهاد يستخدم للتحريض ضدها وقلب الرأي العام العالمي بالكذب والتضليل، محذرة من أن تهديد إعلامية مصرية بالعنف والاعتداء هو معاداة للشعب المصري بالكامل ولن نتوقف عن مناصرتها والزود عن حرية الرأى والتعبير فى مواجهة الصلف الصهيونى والمذابح والمجازر التى ترتكب فى غزة تحت سمع وبصر كل دول العالم التى تدعى الحرية والعدل والمساواة.

وذكرت كتلة الحوار أن الإعلام المصري وفى القلب منه الإعلامية قصواء الخلالى ومواقفهم المشرفة من الاعتداء الوحشى فى غزة يلقى كل الدعم والمساندة من كتله الحوار، فمصر الكبيرة لن تتنازل عن دورها التاريخي في مناصره الحق الفلسطيني.

