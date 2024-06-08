لودريان زار الفاتيكان لمناقشة موضوع لبنان

أعلن الموفد الفرنسي جان ايف لودريان، في تصريح، "أنني كنت في الفاتيكان يوم أمس كمبعوث شخصي للرئيس الفرنسي لمناقشة موضوع لبنان مع وزير خارجية الفاتيكان الكاردينال بارولين، ومع أمين سر الفاتيكان للعلاقات مع الدول المونسنيور بول ريتشارد غالاغير".

وتأتي هذه الزيارة عقب زيارته الأخيرة إلى لبنان الذي تطرّق خلاله إلى أزمة الاستحقاق الرئاسي.