الجيش الإسرائيلي: تحرير 4 أسرى إسرائيليين من النصيرات وإصابة جندي بجروح خطيرة خلال العملية

أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، "تحرير 4 أسرى إسرائيليين من النصيرات"، وسط قطاع غزة بعد قصف جويّ وبريّ وبحريّ عنيف على المنطقة أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى أغلبهم من النساء والأطفال.

ولفت إلى أنّ "الأسرى الأربعة المحررون من النصيرات هم نوعا أرغماني وألموع مئير وأندري كوزلوف وشلومي زيف"، مشيرًا إلى أنّ "الوضع الصحي للمحررين الأربعة جيد وتم نقلهم للفحص الطبي في مستشفى تل هاشومير".

وذكر المتحدث العسكري الإسرائيلي دانيال هاغاري، في مؤتمر صحفي، أنّه "تم إنقاذ 4 أسرى في عملية مشتركة لجيش الدفاع والشاباك وشرطة إسرائيل"، مشيرًا إلى "أننا نفذنا العملية بناء على معلومات استخبارية وعمليات للشاباك واليمام".

وقال "العملية انطوت على مخاطر كبيرة وانتهت باستعادة الأسرى الأربعة"، زاعمًا أنّ "مهمتنا لن تنتهي حتى يعود الأسرى"، وأضاف "مصممون على إعادة الأسرى وسنقوم بذلك بكل الطرق وهذه رسالتنا للمفاوضات هذا الصباح".

وأشار هاغاري إلى أنّ "القوات الإسرائيلية أنقذت الأسرى من أيدي حماس تحت إطلاق النار"، معترفًا بإصابة "جندي من الجيش الإسرائيلي بجروح خطيرة خلال عملية تحرير الأسرى في النصيرات".

وفي وقت سابق، أشارت القناة 12 إلى أنّ "عددًا كبيرًا من الطائرات الحربية يشارك في قصف وهجوم استثنائي على منطقة مخيم النصيرات وسط القطاع".

في هذا السياق، شهد وسط قطاع غزة قصفًا إسرائيليًا جويًا وبريًا وبحريًا بشكل مكثّف وعنيف، حيث وصل قتلى وعدد كبير من المصابين إلى مستشفى "شهداء الأقصى" في دير البلح.

وكان قد تعرّض محيط مستشفى "شهداء الأقصى" في دير البلح لغارات إسرائيلية.

بدورها، أكّدت وزارة الصحة في قطاع غزة، أنّ "مستشفى شهداء الأقصى يواجه صعوبة بالتعامل مع أعداد المصابين إثر التصعيد الإسرائيلي وسط القطاع"، معلنة "وصول أعداد كبيرة من الشهداء والمصابين إلى مستشفى شهداء الأقصى غالبيتهم أطفال ونساء".

ولفتت إلى أنّ "عشرات المصابين يفترشون الأرض والطواقم الطبية تحاول إنقاذهم بما يتوفر من إمكانيات".