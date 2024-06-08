أوضح رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، أنّ "العدو يواصل المجازر ضد شعبنا والأطفال والنساء والتي تجري فصولها الآن في النصيرات ودير البلح".
ولفت، في تصريح تعقيبًا على القصف الإسرائيلي العنيف على وسط غزة، إلى أنّ "العالم صنّف الاحتلال بأنهم قتلة الأطفال، لكنه عاجز عن وضع حد لحرب الإبادة التي يتعرض لها شعبنا".
وشدد هنية على أنّ "شعبنا لن يستسلم، والمقاومة ستواصل الدفاع عن حقوقنا في وجه هذا العدو المجرم"، مضيفًا "إذا كان الاحتلال يعتقد أنه يستطيع أن يفرض علينا خياراته بالقوة فهو واهم".
وأكّد أنّ "الحركة لن توافق على أي اتفاق لا يحقق الأمن لشعبنا أولاً وقبل كل شيء"، مشيرًا إلى أنّ "الاحتلال فشل عسكريا وسقط سياسيا وهو ساقط أخلاقيا وعلى العالم أن يتحرك".
وأضاف هنية "على كافة شعوب الأمة وأحرار العالم أن ينتفضوا في وجه هذه المجازر الوحشية وارتقاء العشرات من الشهداء المدنيين".
كانت هذه تفاصيل خبر هنية: الاحتلال واهم باعتقاده أنه يستطيع فرض خياراته بالقوة ولن نوافق على أي اتفاق لا يحقق الأمن لشعبنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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