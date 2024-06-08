بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد مع نظيره الإماراتي عبدالله بن زايد، في اتصال هاتفي، العلاقات الثنائية بين البلدين والأوضاع في المنطقة العربية والعالم.
وأكد الوزيران، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية- سانا، على "أهمية تعزيز العلاقات بين سوريا والإمارات في مختلف المجالات، ومواصلة اللقاءات الثنائية بين الجانبين لبحث جوانب التعاون هذه بمختلف أوجهها".
وأشارا إلى "التعقيدات الجدية التي تمر بها العلاقات الدولية، وكذلك القضايا التي تجب معالجتها على الساحة العربية".
واتفق الوزيران على متابعة هذه المباحثات في أقرب فرصة ممكنة.
كانت هذه تفاصيل خبر وزيرا خارجية سوريا والإمارات بحثا هاتفيًا العلاقات بين البلدين وأوضاع المنطقة العربية والعالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.