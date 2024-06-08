وزيرا خارجية سوريا والإمارات بحثا هاتفيًا العلاقات بين البلدين وأوضاع المنطقة العربية والعالم

بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد مع نظيره الإماراتي عبدالله بن زايد، في اتصال هاتفي، العلاقات الثنائية بين البلدين والأوضاع في المنطقة العربية والعالم.

وأكد الوزيران، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية- سانا، على "أهمية تعزيز العلاقات بين سوريا والإمارات في مختلف المجالات، ومواصلة اللقاءات الثنائية بين الجانبين لبحث جوانب التعاون هذه بمختلف أوجهها".

وأشارا إلى "التعقيدات الجدية التي تمر بها العلاقات الدولية، وكذلك القضايا التي تجب معالجتها على الساحة العربية".

واتفق الوزيران على متابعة هذه المباحثات في أقرب فرصة ممكنة.