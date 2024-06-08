رئيسة وزراء الدنمارك ألغت ارتباطاتها السبت غداة تعرضها لاعتداء

ألغت رئيسة وزراء الدنمارك ميتي فريدريكسن ارتباطاتها المقررة السبت لمعاناتها من "إصابة طفيفة في العنق" جراء اعتداء تعرضت له الجمعة على يد رجل تمّ توقيفه، وفق ما أفاد مكتبها.

وأوضح مكتب رئيس الوزراء أنّ بعد تعرّضها للاعتداء أمس، تمّ نقلها الى مستشفى ريغوسبيتالت لإجراء فحص طبي. حيث تسبب الاعتداء بإصابة طفيفة في العنق، مشيرًا الى أنها "مضطربة بسبب الحادث".

وتولت فريدريكسن (46 عاما) منصبها للمرة الأولى في 2019 وأصبحت رئيسة الوزراء الأصغر سنا في تاريخ البلاد. وهي حاليا في ولايتها الثانية بعد فوزها في الانتخابات العامة لسنة 2022.