قصفت المدفعية الإسرائيلية بالقذائف الفوسفورية الحارقة أطراف بلدة علما الشعب، حيث خلف القصف حرائق بالأحراج التي امتدت إلى محيط بعض المنازل. وقد اتت النيران على مساحات واسعة من اشجار الزيتون. وترافق ذلك مع تحليق للطيران الحربي والاستطلاعي في الاجواء. وكانت المدفعية الاسرائيلية قصفت أطراف بلدتي بيت ليف والضهيرة. إلى ذلك، أفاد مراسل "النشرة" بأنّ الطيران المسيّر الإسرائيلي أغار بصاروخين بلدة عيترون.

كانت هذه تفاصيل خبر قصف لأطراف علما الشعب وبيت ليف والضهيرة تسبب باندلاع حرائق وغارة على عيترون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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