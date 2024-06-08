الجيش الإسرائيلي يزعم تحرير 4 أسرى أحياء خلال عملية وسط غـ.زة

الشارقة - اميمة ياسر -

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن قواته الخاصة نفذت مهمة في المحافظة الوسطى بقطاع غزة، مدعيا استعادة 4 أسرى أحياء.

وفي إعلان مشترك للناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي والناطق باسم الشاباك والناطقة باسم الشرطة، زعم الجيش الإسرائيلي أنه في عملية معقدة تم إنقاذ أربعة أسرى إسرائيليين صباح اليوم السبت.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن أسماء الأسرى الأربعة الذين تم تحريرهم هم نوعا أرغاماني (25 عاما)، ألموغ مئير (21 عاما)، وأندريه. كوزلوف (27 عاما) وشلومي زيف (40 عاما)، الذين أسرتهم حركة حماس إلى قطاع غزة من حفل "الهانوفا" في 7 أكتوبر.

من جانبه، أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن هجوماً وحشياً غير مسبوق على مخيم النصيرات وعشرات الشهداء والجرحى في الشوارع ويواصل عدوانه على كافة مناطق المحافظة الوسطى ومستشفى شهداء الأقصى في وضع كارثي.

وقال المكتب في بيان له: "جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن عدواناً همجياً وحشياً على مخيم النصيرات (وسط قطاع غزة)، ويستهدف المدنيين بشكل مباشر، وهناك العشرات من جثامين الشهداء والجرحى ملقاة على الأرض وفي الشوارع وداخل المنازل الآمنة ولا تتمكن سيارات الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إلى المكان بسبب شدة القصف وعدوان الاحتلال".

وأضاف البيان: "جيش الاحتلال يشن العدوان الوحشي من خلال عشرات الطائرات الحربية وطائرات الكواد كابتر والطائرات المروحية بينما تقوم الدبابات في ذات الوقت بقصف منازل المواطنين الآمنين، في نية مبيتة للاحتلال "الإسرائيلي" بارتكاب مجازر همجية ضد المدنيين الآمنين في منازلهم وفي مراكز النزوح".