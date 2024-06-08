لتحرير 4 أسرى.. الاحتلال ينفذ مجزرة في النصيرات وسقوط نحو 80 شهيدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال مراسل الجزيرة إن عدد الشهداء إثر الغارات الإسرائيلية على مخيم النصيرات ومناطق وسط قطاع غزة، وصل إلى 80 شهيدا، بالإضافة إلى عشرات الجرحى.

واستهدف الاحتلال الإسرائيلي النصيرات ودير البلح وشارع صلاح الدين وسط قطاع غزة، بسلسلة غارات.

وقالت وزارة الصحة بغزة إن مستشفى شهداء الأقصى يواجه صعوبة بالتعامل مع أعداد المصابين إثر التصعيد الإسرائيلي وسط القطاع.

وأضافت أن عشرات المصابين يفترشون الأرض، والطواقم الطبية تحاول إنقاذهم بما يتوفر من إمكانيات.وفيما سبق نشرت وسائل إعلام عبرية فيديو للأسيرة الإسرائيلية نوعا أرغاماني (25 عاما) والتي تم تحريرها اليوم السبت من مخيم النصيرات في قطاع غزة، أثناء لقائها بوالدها.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن قوات خاصة إسرائيلية نفذت مهمة في المحافظة الوسطى بقطاع غزة، زاعمة استعادة 4 أسرى أحياء.

وفي إعلان مشترك للناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي والناطق باسم الشاباك والناطقة باسم الشرطة، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه في عملية معقدة تم إنقاذ أربعة أسرى إسرائيليين صباح اليوم السبت.

وكشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن أسماء الأسرى الأربعة الذين تم تحريرهم هم نوعا أرغاماني (25 عاما)، ألموغ مئير (21 عاما)، وأندريه. كوزلوف (27 عاما) وشلومي زيف (40 عاما)، اللذين أسرتهم حركة حماس إلى قطاع غزة من حفل "الهانوفا" في 7 أكتوبر.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن هجوماً وحشياً غير مسبوق على مخيم النصيرات وعشرات الشهداء والجرحى في الشوارع ويواصل عدوانه على كافة مناطق المحافظة الوسطى ومستشفى شهداء الأقصى في وضع كارثي.

وتابع المكتب الإعلامي الحكومي في بيان له السبت: "جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن عدواناً همجياً وحشياً على مخيم النصيرات (وسط قطاع غزة)، ويستهدف المدنيين بشكل مباشر، وهناك العشرات من جثامين الشهداء والجرحى ملقاة على الأرض وفي الشوارع وداخل المنازل الآمنة ولا تتمكن سيارات الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إلى المكان بسبب شدة القصف وعدوان الاحتلال".

وأضاف مكتب الإعلام الحكومي في غزة: "جيش الاحتلال يشن العدوان الوحشي من خلال عشرات الطائرات الحربية وطائرات الكواد كابتر والطائرات المروحية بينما تقوم الدبابات في ذات الوقت بقصف منازل المواطنين الآمنين، في نية مبيتة للاحتلال "الإسرائيلي" بارتكاب مجازر همجية ضد المدنيين الآمنين في منازلهم وفي مراكز النزوح".

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