أول تعليق من المقاومة على تحرير 4 أسرى من النصيرات

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

في أول تعليق لحركة حماس على إعلان الجيش الإسرائيلي استعادة 4 أسرى إسرائيليين كانوا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، اعتبرت الحركة أن هذه العملية دليل فشل.

وقال مسؤول في حماس لرويترز، اليوم السبت إن "تحرير 4 أسرى بعد 9 أشهر دليل على الفشل وليس إنجازاً" وفق تعبيره.

أتى ذلك، بعدما أوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأميرال دانيال هاجاري في مؤتمر صحفي أن "مئات من الجنود شاركوا في هذه العملية الخاصة التي شهدت إطلاق نار كثيف براً وبحرا وجوا لإنقاذ أربع أسرى أحياء احتجزتهم حماس في غزة.

كما أضاف أن العملية كانت قيد التخطيط منذ أسابيع، مضيفا أن شرطيا أصيب بجروح بالغة خلال الاشتباكات في منطقة النصيرات وسط القطاع.

إلى ذلك، أعلن أسماء المحتجزين وأعمارهم، وهم "نوعا أرغماني، 25 عاما، وألموع مئير، 21 عاما، أندري كوزلوف، 27 عاما، وشلومي زيف، 40 عاما، مشيرا إلى أنه تم أسرهم من قبل حركة حماس خلال هجوم السابع من أكتوبر على حفل موسيقي جنوب إسرائيل.، لافتاً إلى أنهم في صحة جيدة.

وختم مشددا على أن قواته ستواصل القتال من أجل تحرير الـ 120 أسيرا المتبقين على قيد الحياة.

في حين أفاد مسؤول فلسطيني بقطاع الصحة استشهاد أكثر من 50 فلسطينيا خلال الهجمات التي شنتها إسرائيل اليوم على النصيرات ومناطق أخرى في وسط غزة، بالتزامن مع عملية استرجاع الأسرى.

يذكر أن كان لدى حماس قبل استعادة الأسرى الأربعة اليوم، 124 أسيراً أحياء، من أصل نحو 250 اقتادتهم الحركة إلى داخل القطاع خلال هجوم السابع من أكتوبر.

إلا أنه تم إطلاق سراح العشرات منهم خلال وقف إطلاق للنار في نوفمبر الماضي.

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