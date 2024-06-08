سرق لاب توب و470 جنيها.. المؤبد لمتهم بخطف طالبة جامعية في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

أصدرت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم السبت، حكمها بالسجن المؤبد على عاطل لإدانته باختطاف طالبة بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة أسيوط وطلب فدية 250 ألف جنيه في مركز أبنوب.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامح سعد طه ، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أسامة عبد الهادي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة و أحمد محمد غلاب عضو المحكمة، وأمانة سر خميس محمود و محمد العربي .

تعود وقائع القضية رقم 17868 لسنة 2023 جنايات مركز أبنوب إلى ورود بلاغ لمركز الشرطة من "أحمد. ع . ا" بتغيب شقيقته "أسماء" 20 عامًا طالبة بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة أسيوط واتهامه شخص غير معلوم باختطافها وطلب فدية 250 ألف جنيه.

وبتقنين الإجراءات توصلت تحريات معاون مباحث مركز شرطة أبنوب إلى أن وراء ارتكاب الواقعة المتهم "عماد. ع. م" 45 عامًا عاطل ، وأشارت التحريات إلى قيام المتهم باختطاف المجني عليها " أسماء " أثناء مرورها بإحدى المناطق الزراعية بقرية السوالم في طريقها إلى الذهاب إلى حضور كورس بمدينة أسيوط ، قام المتهم بالتعدي عليها بالسب والشتم والضرب واختطافها وسط الزراعات وطلب فدية 250 ألف جنيه من شقيقها مقابل إطلاق سراحها وبعد فشله في الحصول على الفدية قام بسرقتها بالإكراه واستولى على جهاز لاب توب وهاتف محمول ومبلغ مالي 470 جنيها وتركها وسط الزراعات وفر هاربا.

ونظرا لخطورة الواقعة قام ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أبنوب بعمل عدة أكمنة وباستخدام التكنولوجيا الحديثة توصل ضباط مباحث مركز شرطة أبنوب إلى مكان اختباء المتهم وتمكنت من ضبطه وبمواجهته بما توصلت إليه تحريات المباحث اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن مكان متعلقات المجني عليها.