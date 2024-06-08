شكرا لقرائتكم خبر عن مصر أكتوبر: القضية الفلسطينية حاضرة دائما على طاولة الرئيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن مواقف الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن القضية الفلسطينية تدعو للفخر والاعتزاز، مشيرة إلى حرصه في كل مناسبة إقليمية أو دولية على خلق رأي عام دولي يرفض الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، ومجددًا دعوته لوقف إطلاق النار، مشددة أن التاريخ سيسجل تلك المواقف بحروف من نور.

وثمنت مديح في تصريحات لها اليوم السبت، تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن القضية الفلسطينية تعتبرها مصر صلب قضايا المنطقة، إضافة إلى تباحث الجهود المصرية لإنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة والتوصل لوقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن الرئيس شدد على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة على خطوط 4 يونيو 1967، وعاصمتها "القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

ولفتت مديح إلى أن القمة الثنائية بين الرئيس السيسي ونظيره الإذربيجاني تناولت مباحثات هامة ومناقشات ثرية بشأن القضايا الدولية والإقليمية، وبخاصة الحرب على غزة وتوترات منطقة جنوب القوقاز، موضحة إلى أن الرئيس أكد على أن دعم مصرالكامل للحوار والتفاوض لتحقيق السلام العادل والشامل، وهو ما يعكس الوجه النظر المصرية دائمًا في كونها دولة سلام وركيزة أساسية للاستقرار للمنطقة والإقليم.

وأوضحت أن مباحثات الرئيس مع نظيره الأذربيجاني شهدت التباحث بشأن تعزيز التعاون الاقتصادى والعلمى والفنى خاصة تنظيم منتدى رجال الأعمال المصرى الأذربيجانى الذي يساهم فى دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين نحو المزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة، إذ تعد أذربيجان بوابة هامة لأوروبا الشرقية وغرب آسيا.