شكرا لقرائتكم خبر عن يخدم 30 مليون مواطن.. تعرف على أبرز جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة عن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، عن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي وتأثيرها على المجتمع المصرى، إذ أوضحت الدراسة أن التحالف الوطني واحد من الخطوات المهمة والكبرى التي تتخذها الدولة في ملف الحماية الاجتماعية، وتهدف من خلاله إلى القضاء على الفقر وغيره.

ولفتت الدراسة أن التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي يضم في عضويته 30 مؤسسة أهلية مختلفة، ويمتاز التحالف بملكيته لقاعدة بيانات عملاقة تمكنه من الوصول إلى الأهالي والأسر الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية.

وأشارت الدراسة إلى أن هناك ما يقرب من 30 مليون مواطن يستفيد من خدمات التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي في مجالات متعددة، إذ يقدم الدعم للأكثر احتياجات في أكثر من مجال، ومن أهم تلك المجالات هي الأمن الغذائي وتوزيع المواد الغذائية على المواطنين الأكثر احتياجا.



