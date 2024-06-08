زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي ​أفيخاي أدرعي​، أنّ "قبل قليل، اعترضت الدّفاعات الجوّيّة هدفًا جوّيًّا مشبوهًا تمّ رصده قبالة شواطئ نهاريا، حيث لم يتمّ تفعيل إنذار"، لافتًا إلى أنّه "لم تقع إصابات أو أضرار".

كانت هذه تفاصيل خبر أدرعي: الدفاعات الجوية اعترضت هدفًا جويًا مشبوهًا تم رصده قبالة شواطئ نهاريا ولا إصابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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