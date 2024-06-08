فيدان: النظام الدولي بدأ بالانهيار وعلى العالم الإسلامي السعي لحل المشكلة في غزة

لفت وزير الخارجيّة التركيّة ​هاكان فيدان​، في كلمته الافتتاحيّة للاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجيّة مجموعة الدّول الثّمان الإسلاميّة النّامية (D-8)، الّذي تستضيفه مدينة إسطنبول، لبحث الحرب الإسرائيليّة المستمرّة على ​قطاع غزة​ منذ 7 تشرين الأوّل 2023، إلى "أنّنا اليوم كدول مجموعة الثّماني بنغلادش ومصر وإندونيسيا وإيران وماليزيا ونيجيريا وباكستان وتركيا، نعلن دعمنا لفلسطين من إسطنبول بأقوى طريقة ممكنة".

وأشار إلى أنّ "المجموعة تأسّست على ستة مبادئ، هي السّلام والحوار والتّعاون والعدالة والمساواة والدّيمقراطيّة"، مؤكّدًا أنّ "هذه المبادئ تكتسب أهميّةً متزايدةً في وقت يكافح فيه العالم العديد من العقبات المختلفة وحالة عدم اليقين".

وأوضح فيدان أنّ "المجموعة عقدت اجتماعها الاستثنائي لإظهار المزيد من حشد الدّعم والتّضامن من أجل فلسطين"، مشدّدًا على أنّ "هذه الحرب ليست حربًا إسرائيليّة فلسطينيّة، بل تحدّ للدّيمقراطيّة العالميّة". ورأى أنّ "النّظام الدّولي بدأ بالانهيار بسبب النّفاق وعمى بعض الدّول".

وبيّن أنّ "التطوّرات الّتي تجري في غزة منذ 8 أشهر وعلى مرأى من العالم، تُظهر تآكل الأعراف والقيم العالميّة"، مركّزًا على أنّ "استمرار المجزرة الإسرائيليّة يثير التوتّر الاجتماعي والغضب الشّعبي في المنطقة". ولفت إلى "ضرورة أن يتبنّى العالم الإسلامي للمشكلة في غزة، والسّعي لحلّها طالما لا يستطيع النّظام الدّولي أن يأتي بحل".