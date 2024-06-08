"سرايا القدس": استهدفنا دبابة صهيونية من نوع "ميركافا 4" وسط مخيم يبنا بجنوب رفح

أفادت "​سرايا القدس​"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينيّة، بـ"أنّنا استهدفنا دبّابة صهيونيّة من نوع "ميركافا 4" بقذيفة (RPG)، في محيط مسجد الهدى وسط مخيم يبنا جنوب مدينة ​رفح​".

وكانت قد أشارت في وقت سابق اليوم، إلى أنّ بعد عودة مقاتلينا من مناطق الاشتباك في محاور التقدّم بمدينة رفح، أكّدوا تنفيذهم لعدد من المهام:

- استهداف قوّة صهيونيّة متحصّنة في أحد المنازل في الحي السعودي غرب مدينة رفح، بالأسلحة الرشّاشة وقذيفة الـ"TBG" المضادّة للتّحصينات، ممّا أدّى إلى إيقاع القوّة بين قتيل وجريح.

- تدمير جرّافة عسكريّة صهيونيّة من نوع (D9)، بعبوة خرقية في الحي السعودي غرب رفح.

- استهداف آليّة عسكريّة صهيونيّة بقذيفة "تاندوم" في محيط عيادة الوكالة في الحي السعودي غرب رفح".