"سرايا القدس": استهدفنا دبابة صهيونية من نوع "ميركافا 4" وسط مخيم يبنا بجنوب رفح

أفادت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينيّة، بـ"أنّنا استهدفنا دبّابة صهيونيّة من نوع "ميركافا 4" بقذيفة (RPG)، في محيط مسجد الهدى وسط مخيم يبنا جنوب مدينة رفح".
وكانت قد أشارت في وقت سابق اليوم، إلى أنّ بعد عودة مقاتلينا من مناطق الاشتباك في محاور التقدّم بمدينة رفح، أكّدوا تنفيذهم لعدد من المهام:
- استهداف قوّة صهيونيّة متحصّنة في أحد المنازل في الحي السعودي غرب مدينة رفح، بالأسلحة الرشّاشة وقذيفة الـ"TBG" المضادّة للتّحصينات، ممّا أدّى إلى إيقاع القوّة بين قتيل وجريح.
- تدمير جرّافة عسكريّة صهيونيّة من نوع (D9)، بعبوة خرقية في الحي السعودي غرب رفح.
- استهداف آليّة عسكريّة صهيونيّة بقذيفة "تاندوم" في محيط عيادة الوكالة في الحي السعودي غرب رفح".
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