أعرب المكتب السياسي لحركة "أنصار الله" اليمنيّة، عن إدانتها بشدّة "المجزرة الجديدة للعدو الصهيوني في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، الّتي خلّفت أكثر من 80 شهيدًا وعشرات الجرحى"، مشيرًا إلى أنّ "المجزرة بحقّ المدنيّين، تأتي بعد ساعات من إعلان الأمم المتحدة إدراج حكومة العدو في قائمة العار الخاصّة بقتلة الأطفال".
ولفت في بيان، إلى أنّ "مجزرة النّصيرات تؤكّد أنّ كيان الاحتلال مجرّد عصابة إجراميّة مارقة، ليس لها علاقة بحقوق الإنسان أو القانون الدولي"، مركّزًا على أنّ "المجزرة المروّعة تتزامن مع مبادرة التضّليل الأميركية، لمنح العدو المزيد من الوقت لارتكاب الجرائم بدعم أميركي واضح".
وشدّد المكتب على أنّ "الإمعان في القتل والتوحّش، لا يمكن أن يثني المقاومة الفلسطينيّة أو يدفعها للمساومة والتّنازل عن الحقوق المشروعة للفلسطينيّين"، مبيّنًا أنّ "هذا التّصعيد يأتي فيما أغلب الحكومات العربيّة والإسلاميّة متمادية في خضوعها وخنوعها وخذلانها". وأكّد أنّ "على الشّعوب الحرّة أن تواصل دعمها وتضامنها مع الشعب الفلسطيني، حتّى إيقاف العدوان ورفع الحصار عن غزة وأهلها".
كانت هذه تفاصيل خبر "أنصار الله" دانت بشدة المجزرة الجديدة بمخيم النصيرات: كيان الاحتلال مجرد عصابة إجرامية مارقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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