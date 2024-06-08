عبود بعد فوز لائحة "قولنا والعمل" بانتخابات نقابة خبراء المحاسبة: سنكون يدا واحدة

فازت لائحة "قولنا والعمل" في انتخابات نقابة خبراء المحاسبة المجازين، برئاسة النقيب ايلي عبود وكامل اعضائها التسعة، الى جانب عضوين للمجلس التأديبي وعضوين لصندوق التعاضد والتي كانت مدعومة من "القوات اللبنانية" وتيار "المستقبل" وحزب الكتائب والمستقلين.

وكان بلغ عدد المقترعين 1026 من اصل 1470 منتسبا سددوا اشتراكاتهم الى النقابة وبالتالي يحق لهم الاقتراع، اي نحو 70%، وقد تنافست خمس لوائح.ونال عبود 470 صوتا مقابل 280 صوتا للائحة المنافسة التي ترأسها يعقوب ابي غانم والمدعومة من "التيار الوطني الحر" و"حزب الله" وحركة "امل" وبعض القوى السياسية، وتوزعت باقي الاصوات على اللوائح الثلاثة الاخرى.

عبود

وبعد اعلان النتائج شكر عبود لخبراء المحاسبة "هذا اليوم الديموقراطي"، وخص بالشكر الذين لم ينتخبوه، قائلا: "منذ اليوم انا نقيب الخبراء وسأعمل للنقابة وكافة اعضائها".

وتوجه بالشكر الى "جميع الزملاء الذين انتخبوه من الحزبيين لا سيما القوات والمستقبل والكتائب، والى كافة الزملاء غير الحزبيين الذين أولوه ثقتهم، بناء على المشروع النقابي والسيرة الذاتية له ولكافة اعضاء اللائحة".

وشدد عبود على ان "لا فرق بين نقابيّ وآخر الا بعمله"، مضيفا: "غدا سنكون فريق عمل واحد وسنجتمع مع كل القوى في النقابة لنكون يدا واحدة"، داعيًا كل الزملاء من الاحزاب كافة الى "التكاتف والعمل مع كافة الكتل النيابية لتعديل قانون التجارة المجحف بحق مدقق الحسابات لناحية مسؤوليته في حال وقوع خطأ مهني جسيم وبالتالي تعديل هذا القانون بما يلغي بعض مواد قانون التجارة من خلال مادتين وحيدتين لتنظيم مهنة خبراء المحاسبة في لبنان وتأمين الحماية المهنية لخبير المحاسبة المجاز واسترجاع حقوقه في هذا المجال".