عاجل| تحرير الاسري.. صور ومشاهد للإسرائيليين لحظة انتشالهم من قلب النصيرات

ياسر رشاد - القاهرة - نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، لحظات تحرير أسرى إسرائيليين بالمروحيةمن قطاع غزة

في عملية مركبة لجيش الدفاع والشاباك والشرطة .

وشارك الجيش الإسرائيلي، عبر حسابه صور الأسرى إسرائيليين هم نوعا أرغماني (25), ألموع مئير (21) وأندري كوزلوف (27) وشلومي زيف (40) والذين تم اسرهم من قبل حماس من حفل النوفا في السابع من أكتوبر.



تحرير 4 أسرى إسرائيليين

وفى وقت سابق، اعلن متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي افيخاي ادرعي، انه في عملية مركبة لجيش الدفاع والشاباك والشرطة (الوحدة الشرطية الخاصة) تم صباح اليوم تحرير أربعة إسرائيليين هم نوعا أرغماني (25), ألموع مئير (21) وأندري كوزلوف (27) وشلومي زيف (40) والذين تم اختطافهم من قبل منظمة حماس من حفل النوفا في السابع من أكتوبر.

واضاف في بيانه: لقد تم تحرير المختطفين من قبل مقاتلي جهاز الشاباك والوحدة الشرطية الخاصة من منطقتيْن منفردتيْن في قلب النصيرات.

واشار الي ان وضع المختطفين الصحي جيد وتم نقلهم للفحوصات الطبية في مستشفى تل هاشومير.