شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف دور التحالف الوطنى للمشاركة فى عملية التنمية بشمال سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبذل التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي جهودا كبيرة من أجل تحسين البنية التحتية بمحافظة شمال سيناء، حيث أنفق التحالف مبالغ كبيرة لتطوير البنية التحتية بالمحافظة، فعمل من خلال مؤسساته المختلفة على إنشاء الطرق والجسور إلى جانب تحسين الخدمات المائية والصرف الصحي، بهدف توفير بيئة ملائمة للمواطنين.

وحرص التحالف الوطني أيضا على تعزيز مشروعات التعليم في محافظة شمال سيناء، من خلال العمل على إنشاء المدارس وتطوير البنية التحتية التعليمية والذي من شأنه أن يساهم في بناء مستقبل واعد للشباب، فضلا عن تنظيم الأنشطة الرياضية من أجل تنمية مهارات الشباب وتعزيز روح الفرح والتفاؤل، ولعل آخر أنشطة التحالف في هذا الإطار كان تنتظيم يوم رياضي لأبناء شهداء مسجد الروضة في بئر العبد بشمال سيناء، حسبما أكدت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات.

وأشارت الدراسة إلى أن التحالف الوطني يعمل على تحفيز المجتمعات المحلية للمشاركة في عملية التنمية، إلى جانب التعاون مع الجمعيات المحلية والذي من شأنه أن يساهم في تحقيق تأثير إيجابي على الأرض، قتحقيق التنمية المستدامة يتطلب تفاعل الجميع، وهذا ما يسعى التحالف لتحقيقه.