"النشرة": غارات إسرائيلية على الخيام ومركبا وحولا وقصف على أطراف الضهيرة ويارين وعلما الشعب

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في جنوب لبنان، بأنّ "القصف المدفعي الإسرائيلي استهدف أطراف بلدات الضهيرة ويارين وعلما الشعب"، مشيرًا إلى أنّ "الطّيران الحربي الإسرائيلي نفّذ غارات على الخيام ومركبا وحولا".

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