شهيدان جراء الغارة الإسرائيلية على بلدة عيترون في قضاء بنت جبيل

سقط شهيدان جرّاء استهداف الطّيران المسيّر الإسرائيلي بصاروخَين، مقهى يتواجد ضمن محلّات تجاريّة في "محطة وحيد للمحروقات" في بلدة ​عيترون​ في قضاء بنت جبيل، وعملت فرق الإسعاف على نقل جثمانيهما إلى مستشفى صلاح غندور في بنت جبيل. وتسبّبت الغارة بأضرار كبيرة في المحل والمحطّة والمحلّات والمنازل المجاورة.

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