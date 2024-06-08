ارتفاع حصيلة ضحايا المجزرة الإسرائيلية وسط قطاع غزة إلى 210 قتلى وأكثر من 400 مصاب

أفادت "وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، بـ"ارتفاع حصيلة ضحايا المجزرة الّتي نفّذتها القوّات الإسرائيليّة جراء استهدافها المحافظة الوسطى وسط ​قطاع غزة​، خاصّةً مخيم النصيرات، إلى 210 قتلى وأكثر من 400 مصاب".

وأوضحت مصادر الوكالة أنّ "الضّحايا والمصابين نُقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى، الّذي أصبح في وضع كارثي وخطير، لعدم قدرته على استيعاب هذه الأعداد الكبيرة من الضّحايا والجرحى".

وكانت القوّات الإسرائيليّة قد نفّذت على مدى أكثر من ساعتين، غارات عنيفة ومكثّفة برًّا وجوًّا على مناطق متفرقة من المحافظة الوسطى، وغرب وشرق مخيم النصيرات.