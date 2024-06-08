أفادت "وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، بـ"ارتفاع حصيلة ضحايا المجزرة الّتي نفّذتها القوّات الإسرائيليّة جراء استهدافها المحافظة الوسطى وسط قطاع غزة، خاصّةً مخيم النصيرات، إلى 210 قتلى وأكثر من 400 مصاب".
وأوضحت مصادر الوكالة أنّ "الضّحايا والمصابين نُقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى، الّذي أصبح في وضع كارثي وخطير، لعدم قدرته على استيعاب هذه الأعداد الكبيرة من الضّحايا والجرحى".
وكانت القوّات الإسرائيليّة قد نفّذت على مدى أكثر من ساعتين، غارات عنيفة ومكثّفة برًّا وجوًّا على مناطق متفرقة من المحافظة الوسطى، وغرب وشرق مخيم النصيرات.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع حصيلة ضحايا المجزرة الإسرائيلية وسط قطاع غزة إلى 210 قتلى وأكثر من 400 مصاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.