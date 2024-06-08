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"كتائب القسام": استهدفنا دبابة صهيونية واشتبكنا مع قوة مشاة حولها قرب دوار العودة في رفح

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ذكرت "​كتائب القسام​"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أنّ "مقاتلينا استهدفوا دبّابة "ميركافا" صهيونيّة بقذيفة "الياسين 105"، واشتبكوا مع قوّة مشاة حولها قرب دوار العودة في مدينة ​رفح​ جنوب قطاع غزة".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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