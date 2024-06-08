أعلن الرّئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأميركي جو بايدن في باريس، "أنّنا نريد التّوصّل إلى تحرير فوري للأسرى في غزة، ونؤيّد المقترح الشّامل الّذي قدّمته الولايات المتحدة الأميركية".
وأكّد أنّ "العمليّة العسكريّة الإسرائيليّة في غزة يجب أن تتوقّف، وأن يلعب مجلس الأمن الدولي دورًا في ذلك"، مشيرًا إلى "أنّنا نريد أن نرى حلولًا للأزمات في السودان والكونغو وسائر مناطق النّزاع في أفريقيا"، لافتًا إلى "أنّنا نسعى إلى التوصّل إلى نظام دولي عادل".
وشدّد ماكرون على أنّ "فرنسا والولايات المتحدة ستضاعفان جهودهما لتجنّب انفجار الوضع في الشرق الأوسط، لا سيّما في لبنان"، حيث أكّد ضرورة "خفض التوتّر بين إسرائيل وحزب الله".
كانت هذه تفاصيل خبر ماكرون: العملية العسكرية الإسرائيلية بغزة يجب أن تتوقف ونؤيد المقترح الذي قدمته أميركا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.