بايدن: سنواصل العمل من أجل عودة كل الأسرى الإسرائيليين ووقف إطلاق النار في غزة

رحّب الرّئيس الأميركي جو بايدن، بإعادة الأسرى الإسرائيليّين الأربعة إلى أُسرهم، مؤكّدًا "أنّنا سنواصل العمل من أجل عودة كلّ الأسرى إلى ديارهم، ووقف إطلاق النّار في غزة".

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