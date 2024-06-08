إخلاء مناطق بسيدني جراء الفيضانات المفاجئة

ابوظبي - سيف اليزيد - أخلت السلطات الأسترالية، اليوم، عدداً من الضواحي في مناطق منخفضة في مدينة سيدني سببت الفيضانات المفاجئة جراء الأمطار الغزيرة.

وذكرت سلطات الطوارئ في سيدني، أنها نفذت 13 عملية إنقاذ، وتلقت 297 اتصالاً للاستغاثة من سكان سيدني عاصمة ولاية نيو ساوث ويلز، خلال الساعات الـ 24 الماضية حتى الخامسة صباحاً بالتوقيت المحلي، بسبب الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة.

وأفادت خدمة الطوارئ في نيو ساوث ويلز، في بيان، بأن 10 أوامر إخلاء طارئة صدرت في ضواحي شمال غرب المدينة.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الأسترالية، من احتمال حدوث فيضانات عارمة في شمال غرب سيدني، التي يبلغ عدد سكانها نحو خمسة ملايين نسمة، في وقت لاحق من اليوم.