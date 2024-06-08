عقب مجزرة النصيرات.. الرئيس الفلسطيني يطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قالت الرئاسة الفلسطينية في بيان، اليوم السبت، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي؛ لبحث تداعيات مجزرة الاحتلال الإسرائيلي في النصيرات بوسط غزة.

وحمّلت الرئاسة الفلسطينية، الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية عن المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق من اليوم، داعية المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية إلى التدخل فورا لوقف الحرب.

وفي وقت سابق من اليوم، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية بمشاركة مئات الجنود تحت تغطية نارية برية وبحرية وجوية كثيفة، لتحرير 4 من الأسرى الإسرائيليين في مخيم النصيرات.

وأسفر الهجوم الإسرائيلي عن استشهاد 210 فلسطينيا حتى اللحظة، وفق ما أعلنه المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.