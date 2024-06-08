ماكرون: ينبغي العمل مع أمريكا للتعجيل بخفض التصعيد بين إسرائيل وحزب الله

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بيان، اليوم السبت، أنه ينبغي العمل مع الولايات المتحدة للتعجيل بخفض التصعيد بين إسرائيل وحزب الله اللبناني.

وقال ماكرون إن الحكومة الفرنسية عازمة مع الولايات المتحدة على الضغط على إيران لوقف أنشطتها التصعيدية في المنطقة.

وكشف المسؤولون الإسرائيليون عن حشد عدد كبير من الآليات العسكرية والأفراد، استعدادا لشن هجوم على جنوب لبنان.

وطالب وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير بنقل ساحة المعركة من منطقة الجليل الأعلى إلى جنوب لبنان، في وقت صعّد فيه حزب الله من هجماته على المواقع العسكرية في شمال إسرائيل.