عائلات الأسرى: السبيل لإعادة الجميع هو الاتفاق والشعب مستعد لدفع ثمن إنهاء الحرب

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قالت صحيفة "معاريف" العبرية نقلا عن أهالي الأسرى، اليوم السبت، إن السبيل الوحيد لإعادة الجميع هو الاتفاق، مؤكدين أن الشعب مستعد لدفع ثمن إنهاء الحرب.

وأشارت عائلات الأسرى الذين أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تحريرهم اليوم، إن على الحكومة بذل الجهود من أجل إعادة باقي الأسرى الـ 120، مضيفين "لن ننسى الأسرى الذين لا يزالون في غزة وسنواصل نضالنا من أجل عودتهم جميعا".

وأعربت عائلات الأسرى المحررين عن أملها في أن تكون هناك صفقة قريبا لتحرير باقي الأسرى.

وفي وقت سابق من اليوم، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية بمشاركة مئات الجنود تحت تغطية نارية برية وبحرية وجوية كثيفة، لتحرير 4 من الأسرى الإسرائيليين في مخيم النصيرات.

وأسفر الهجوم الإسرائيلي عن استشهاد 210 فلسطينيا حتى اللحظة، وفق ما أعلنه المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.