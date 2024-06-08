بعد مجزرة النصيرات.. لجان المقاومة الفلسطينية: الرصيف الأمريكي والمتواجدين فيه هدفًا مشروعًا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال المكتب الإعلامي للجان المقاومة بفلسطين في بيان، اليوم السبت، إن المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بالنصيرات لن تمحى من ذاكرة الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن "العدو وقادته سيدفعون ثمنها".

وأوضح المكتب الإعلامي، أن مجزرة النصيرات تكشف مشاركة القوات الأمريكية المتمركزة بالرصيف العائم بقتل أبناء الشعب الفلسطيني، مشددين على أن مشاركة القوات الأمريكية بمجرزة النصيرات تجعل الرصيف العائم والمتواجدين فيه هدفا مشروعا للمقاومة.

وأكدت لجان المقاومة الفلسطينية، أن انتزاع 4 أسرى لا يقلل من قيمة إعجاز احتفاظ المقاومة بأكثر من 130 أسير لثمانية شهور من الحرب.

وفي وقت سابق من اليوم، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية بمشاركة مئات الجنود تحت تغطية نارية برية وبحرية وجوية كثيفة، لتحرير 4 من الأسرى الإسرائيليين في مخيم النصيرات.

وأسفر الهجوم الإسرائيلي عن استشهاد 210 فلسطينيا حتى اللحظة، وفق ما أعلنه المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.