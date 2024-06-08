في عملية مشتركة.. المقاومة تستهدف مروحية "أباتشي" بصاروخ "سام 7"

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في بيان، اليوم السبت، إن مجاهديها تمكنوا مع كتائب أبو علي مصطفى من استهداف طائرة مروحية إسرائيلية من نوع "أباتشي" بصاروخ "سام 7" في سماء مخيم النصيرات.

كما أشارت القسام إلى أن مقاتليها استهدفوا دبابة "ميركافا" بقذيفة "الياسين 105" ويشتبكون مع قوة مشاة حولها قرب دوار العودة في رفح.

وفي وقت سابق من اليوم، نفذ عملية نوعية بمشاركة مئات الجنود تحت تغطية نارية برية وبحرية وجوية كثيفة، لتحرير 4 من الأسرى الإسرائيليين في مخيم النصيرات.

وأسفر الهجوم الإسرائيلي عن استشهاد 210 فلسطينيا حتى اللحظة، وفق ما أعلنه المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.