البحيرة تنهي تجهيز الاستراحات المخصصة لرؤساء لجان ومراقبي امتحانات الثانوية العامة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

كشفت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، الانتهاء من تجهيز الاستراحات المخصصة لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والمعاونين المنتدبين للعمل في امتحانات الثانوية العامة.

جاء ذلك خلال جولتها اليوم السبت، لمتابعة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة والتي تنطلق الاثنين المقبل.

ووجهت بلبع مشرفي الاستراحات بتذليل العقبات أمام المراقبين والعمل على توفير الإقامة المريحة اللائقة بمكانة المعلم وضيوف المحافظة.

وأشارت نائب المحافظ، إلى التنسيق مع الجهات المعنية والوحدات المحلية لتأمين اللجان وتكثيف أعمال النظافة وإزالة الإشغالات والباعة الجائلين من محيط المدارس وتوفير وسائل التهوية اللازمة والإضاءة الجيدة.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات بالشعبة العامة 37 ألفًا و236 طالبًا وطالبة بواقع (28 ألفا و152 علمي علوم -2311 علمي رياضة - 6773 طالبًا أدبي) يؤدون الامتحان أمام 107 لجان بعدد 17 إدارة تعليمية.