تعليم القاهرة: الانتهاء من استعدادات امتحانات الثانوية العامة.. و15 إجراء للطلاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

أكد أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم في القاهرة، الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة لانطلاق امتحانات الثانوية العامة والمقرر إقامتها يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024.

وأضاف موسى في بيان له، أن إجمالى عدد الطلاب الثانوية العامة بالقاهرة 103872 موزعة على 256 لجنة، إذ يؤدون الامتحانات 34496 طالب وطالبة بشعبة علمى علوم و23885 طالب وطالبة بشعبة علمى رياضة، و36690 طالب وطالبة بالشعبة الأديية، و8801 طالب وطالبة بالمدارس الدولية.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من الآتي:

_ توفير كافة التجهيزات اللازمة بمقار اللجان لاستقبال الطلاب والمراقبين وتوفير الأجواء اللازمة لأداء الامتحانات وتأمين اللجان وأماكن إقامة رؤساء اللجان والمراقبين وخطوط السير من وإلى اللجان، وتوفير كافة احتياجاتهم وكذلك الأطمئنان من آلية توزيع أوراق الأسئلة ووصولها للجان بالتنسيق مع كل الجهات المعينة.

_ تواجد المراوح بكافة اللجان والتأكد من عملها بكفاءة والتهوية المناسبة لخلق مناخ ملائم للطلاب.

_ توافر المياه المبردة لمساعدة الطلاب على للتغلب على حرارة الجو.

_ المرور الدورى لمديرى الإدارات التعليمية على اللجان للتأكد من توفير كافة سبل الراحة بها.

_ التأكد من صيانة دورات المياه والتأكد من سلامة وسائل الإنارة وكفاءة الأثاث ومناسبته للمرحلة العمرية .

_ تجهيز وتوفير الاستراحات موزعة على الإدارات التعليمية المختلفة لإستقبال رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل من خارج المحافظة.

_ تأمين اللجان الإمتحانية بالمدارس ومنع تجهمر أولياء الامور بالقرب من اللجان حرصا على مصلحة أبناءنا الطلاب وتوفير كافة سبل الراحة والهدوء أثناء فترة الامتحان .

-توفير زائرة صحية فى كل لجنة امتحانية حرصا على صحة وسلامة الطلاب .

_ إعلان كشوف المناداة وجداول الامتحانات فى أماكن ظاهرة بالمدارس .

_ منع دخول الطلاب إلى اللجان بأى أجهزة الكترونية (موبايل ، سماعات ، ساعات سمارت ) ، وكذلك الملاحظين

والتصدى لمحاولات الغش بكل حزم .

_ ان إمتحانات الثانوية العامة مهمة وطنية مشدداً على الإدارات التعليمية بضرورة الإلتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الإمتحانات فى ضوء توجيهات د/ رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى .

_ الاستمرار لمراجعات الثانوية العامة كخدمة مميزة لإبنائنا الطلاب أثناء فترة الامتحانات .

_ إعداد تقارير يومية بما يحدث في اللجنة لعمل تقرير نهائى من السادة رؤساء اللجان و المراقبين الأوائل وتقييم أدائهم .

_ التشديد على مراجعة كاميرات المراقبة داخل اللجان والتأكيد على صيانتها لرصد أى أعمال غش داخل اللجان ورصد أى مخالفات وذلك من خلال غرف العمليات لضمان انضباط سير الامتحانات .

_ التنسيق والتواصل مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بالقاهرة و الغرفة المركزية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وغرف العمليات الفرعية بالمراكز لتلقى أى بلاغات والتعامل معها بشكل فوري.