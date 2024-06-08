شكرا لقرائتكم خبر عن الإصلاح والنهضة: إدراج إسرائيل ضمن القائمة السوداء انتصار للحق والسلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة بقرار الأمم المتحدة بإدراج إسرائيل ضمن القائمة السوداء، واصفا القرار بأنه "انتصار للحق والسلام" في مواجهة "الجموح الإسرائيلي" و"ازدواجية المعايير الغربية" تجاه حقوق الشعب الفلسطيني.

وأضاف رئيس حزب الإصلاح والنهضة أن الجهود الدولية التي قادتها مصر منذ بدء الحرب في غزة والتي دفعت الدولة المصرية ثمنها ضغوطات إقليمية ودولية كان لها أبلغ الأثر في صدور ذلك القرار.

وأشار عبد العزيز إلى أن الطريق إلى استعادة الحقوق الفلسطينية هو طريق طويل دفع فيه الشعب الفلسطيني وكذلك الشعب المصري الكثير من التضحيات والأرواح والدماء منذ عام 1948 حتى اليوم.

وشدد رئيس حزب الإصلاح والنهضة على أن ثبات الموقف المصري وحكمة القيادة السياسية بجانب صمود الشعب الفلسطيني والمدنيين العزل في فلسطين هو السبيل لاسترداد الحقوق، وليس شعارات بعض الحركات والتيارات وبعض القوى الإقليمية التي تنفخ فقط في نار الحرب دون أن تنظر في عواقب تصريحاتها وأفعالها على الشعب الفلسطيني الأعزل.