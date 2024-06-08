قوى الأمن: تدابير سير في شارع مار الياس- بيروت اليوم وغدًا بمناسبة إقامة مهرجان

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، في بلاغ، أنّ "لمناسبة إقامة مهرجان في شارع مار الياس- ​بيروت​، وذلك يومَي السّبت والأحد في 08 و2024-06-09، ستتّخذ المديريّة العامّة تدابير السّير التّالية:

- أوّلًا: سيتمّ إقفال الشّارع المذكور من بعد ثكنة الحلو- تقاطع "فرنسبنك"، حتّى تقاطع الجزائر الاستقلال قرب محلات "إلسا" للشوكولا، اعتبارًا من السّاعة 16:00 من تاريخ 2024-06-08 ولغاية منتصف ليل الأحد 2024-06-09.

- ثانيًا: منع وقوف السّيّارات في المكان المذكور أعلاه، وتحويل السّير إلى الطّرقات الفرعيّة".

وطلبت من المواطنين "عدم سلوك منطقة الإحتفال، والتقيّد بتوجيهات وإرشادات عناصر قوى الأمن الدّاخلي، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام".