"جائزة الأكاديمية العربية" تطلق نتاجات "نادي التواصل والوعي" في 3 مدارس

أشارت جمعيّة "​جائزة الأكاديمية العربية​"، إلى "إطلاق نتاجات مجموعة من المُتعلّمين، في إطار "نادي التّواصل والوعي" للعام الدّراسي 2023- 2024".

وأوضحت في بيان، أنّ "هذه النّتاجات هي مُحصلة أنشطة "جائزة الأكاديمية" في مدرستَي "المخلص"- بدارو و"الحكمة"- عين الرمانة، و"ثانوية الأخطل الصغير"، لافتةً إلى أنّها "ستُنشر عبر موقع "جائزة الأكاديمية العربية"، ونشرة "بانوراما الشّبابيّة"، ووسائل التّواصل الاجتماعي، في خطوة لتعزيز التّواصل السّليم باللّغة العربيّة، وكذلك تعزيز ثقافة الوعي بين الشّبيبة في لبنان".

وكانت "جائزة الأكاديميّة العربيّة" قد أطلقت في العام 2023، "نادي التّواصل والوعي" في 3 مدارس كمرحلة أولى، في خطوة واعدة بنشر نوادي "التّواصل والوعي" تباعًا وعلى امتداد لبنان.