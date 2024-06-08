أعلن "​حزب الله​" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشّريفة، وردًّا على اعتداءات العدو ‏الإسرائيلي على القرى الجنوبيّة الصّامدة والمنازل الآمنة واستهداف المدنيّين خصوصًا في بلدة ​عيترون​، ممّا أدّى ‏إلى استشهاد مواطنَين وإصابة آخرين، قصف مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلاميّة اليوم السّبت 2024-6-8، مستوطنة ‏المالكية براجمة صواريخ كاتيوشا".

كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": قصفنا مستوطنة ‏المالكية براجمة صواريخ "كاتيوشا" ردًا على الاعتداء على عيترون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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