أفاد مراسل "​الخليج 365​" في جنوب لبنان، بأنّ "طائرات مسيّرة إسرائيليّة نفّذت غارت عدّة استهدفت المنطقة الواقعة بين مجدل زون وشيحين، وبلدات حولا وزبقين وياطر".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": غارات إسرائيلية على حولا وزبقين وياطر والمنطقة الواقعة بين مجدل زون وشيحين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.