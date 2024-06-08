رئيس الشؤون الدينية بالحرمين: نستهدف توزيع مليون مصحف مترجم خلال موسم الحج

ياسر رشاد - القاهرة - أكد رئيس الشؤون الدينية بالحرمين الشريفين الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس أن رئاسة الشئون الدينية استهدفت في موسم حج 1445هـ توزيع مليون مصحف مترجم كإهداءات لضيوف الرحمن حتى نهاية موسم الحج.



وأشار السديس بحسب وكالة أنباء السعودية (واس) إلى حرص رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي مع دخول عشر ذي الحجة، على تفعيل عدد من الأنشطة والفعاليات والمبادرات، كما أولت توزيع القرآن الكريم جل اهتمامها، حيث رفعت من وتيرة تفعيل برنامج "إهداءات المصاحف"، والذي يعنى بإهداء القرآن الكريم، وإهداء المصاحف المترجمة إلى اللغات العالمية لحجاج بيت الله الحرام وفق مستهدفات خطة موسم الحج لإثراء تجربتهم الدينية، والاستفادة من هدايات القرآن.

وفي السياق، تقدم الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ممثلة في المركز العام للنقل، تجربة رائدة وجديدة من خلال السماح باستخدام "السكوتر الكهربائي" في موسم حج هذا العام من أجل تحسين تجربة الحجاج وتسهيل تنقلهم في المشاعر المقدسة عبر وسيلة نقل خفيفة وآمنة بالتعاون مع الجهات المعنية.

وحددت الهيئة ثلاثة مسارات مخصصة لـ(السكوتر الكهربائي)، وهي: مسار مزدلفة/ منى، ومسار طريق المشاة لمنشأة الجمرات/ غربي، ومسار طريق المشاة دخول لمنشأة الجمرات/ شرقي، ويبلغ طول المسار الواحد نحو 1.2 كيلومتر وعرضه 25 مترا.

ويتميز "السكوتر الكهربائي" بسهولة الاستخدام واختصار الوقت، بالإضافة إلى أنه وسيلة آمنة ومتطورة واقتصادية لتحقق الرفاهية والسرعة في ذات الوقت.

ودشن رئيس مجلس إدارة "سقيا" عايض بن عبد الله بن درهم مشروع "سقيا الحجاج" لحج هذا العام 1445هـ، بمشاركة أكثر من 1200 متطوع ومتطوعة، حيث يأتي هذا المشروع بهدف توفير 12 مليون عبوة ماء مبردة لضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة وفي منافذ الحرم ومواقيت الإحرام والمطارات وميناء جدة الإسلامي، وفي محطات النقل التي يمر بها الحجاج في طريقهم إلى الحرم المكي الشريف.