ارتفاع عدد القتلى مع رصد جمعية إنقاذ خيرية جثة أخرى في البحر قبالة ليبيا

ياسر رشاد - القاهرة - شوهدت جثة أخرى قبالة سواحل ليبيا، اليوم السبت، بعد يوم من انتشال سفينة إنقاذ تابعة لمنظمة أطباء بلا حدود جثث 11 مهاجرا في نفس المنطقة بالبحر المتوسط، وأنقذت أكثر من 160 شخصا من القوارب.

جثة أخرى قبالة سواحل ليبيا

وقالت منظمة "سي ووتش" غير الربحية على منصة إكس للتواصل الاجتماعي إن طائرتها رصدت الجثة يوم السبت.

أضافت المجموعة غير الربحية التي تتخذ من ألمانيا مقرا لها :"بالأمس شاهد طاقم طائرتنا 11 جثة ، وحتى الآن تم اكتشاف جثة أخرى في رحلة اليوم، الرحلة والبحث مستمران".

سجلت الأمم المتحدة أكثر من 20,000 حالة وفاة واختفاء في وسط البحر الأبيض المتوسط منذ عام 2014، مما يجعلها أخطر عبور للمهاجرين في العالم.

ولفت منظمة أطباء بلا حدود إن سفينة البحث والإنقاذ جيو بارنتس التابعة لها انتشلت 146 مهاجرا في عمليتين ثم عثرت على 20 آخرين في قارب منفصل. كما انتشلوا جثث 11 شخصا شاهدتهم طائرة سي ووتش.

وأشارت منظمة أطباء بلا حدود على X "لا نعرف السبب الدقيق لهذه المأساة، لكننا نعلم أن الناس ما زالوا يموتون في محاولة يائسة للوصول إلى بر الأمان هذه المذبحة يجب أن تنتهي".

وذكرت وسائل إعلام إيطالية يوم السبت أنه ينبغي نقل الجثث الـ 11 على متن سفينة تابعة لخفر السواحل الإيطالي ثم إنزالها مؤقتا في جزيرة لامبيدوزا.

وحثت إيطاليا تونس وليبيا على بذل المزيد من الجهد لمنع المهاجرين المحتملين من الرسوب في البحر.

كما فرضت قيودا على عمليات سفن الإنقاذ، قائلة إنها تشجع الناس على التوجه إلى أوروبا، وهو ما تنفيه الجمعيات الخيرية.

وتأكيدا على القيود طلبت إيطاليا يوم الجمعة من جيو بارنتس نقل أحدث مجموعة من المهاجرين إلى ميناء جينوفا الشمالي الذي يبعد أكثر من 650 ميلا بحريا وبعيدا عن الموانئ الأكثر ملاءمة في صقلية القريبة.

وأضاف "هذا سيؤخر بشكل كبير المساعدة لالناجون الذين تحملوا الكثير بالفعل".

وصل ما لا يقل عن 17399 مهاجراً بشكل غير نظامي إلى إيطاليا منذ بداية العام حتى 6 مايو، بانخفاض قدره 60.76 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، عندما وصل 44343 شخصا إلى السواحل الإيطالية عن طريق البحر، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.