شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الجيل: إدراج إسرائيل بالقائمة السوداء يتفق مع القانون الدولى الإنسانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطى بمقاومة "أنطونيو جوتيريش"، الأمين العام للأمم المتحدة لكل الضغوط التى بذلتها إسرائيل وحلفائها لمنعه من اصدار قراره بإدراج إسرائيل في القائمة السوداء للدول والمنظمات التي تلحق الأذى بالأطفال في مناطق النزاع، واصفا قراره بالشجاع الذى يتفق مع القانون الدولى والقانون الدولى الانسانى ويوثق تاريخيا المجازر والمذابح التى ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الأطفال فى قطاع غزة ورفح الفلسطينية.

وقال الشهابى إنه بالرغم من أن هذا القرار تأخر أكثر من 8 شهور، فقد ارتكبت حكومة الاحتلال الإسرائيلى جرائم إبادة جماعية ضد المدنيين العزل من الأطفال والنساء والشيوخ فى قطاع غزة منذ اليوم الأول لحربها الوحشية فى الثامن أكتوبر الماضى على قطاع غزة، حيث دمرت المدارس والمستشفيات والأسواق والبنايات تدميرا كاملا، التى راح ضحيتها أعداد كبيرة من الأطفال وذلك باستخدام أحدث الأسلحة الأمريكية و الأوربية .

واعتبر رئيس حزب الجيل هذا القرار انتصار سياسيا جديدا للقضية الفلسطينية ويزيد من عزلة إسرائيل دوليا ويضع حلفائها في العالم في دائرة الاتهام بمشاركتها فى جرائمها الاجرامية ضد المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ ويزيد من سخط الرأى العام العالمى عليهم وخاصة دول الغرب وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية التى تقدم لحكومة الاحتلال الصهيونى كل أنواع الدعم و احدث الأسلحة الفتاكة التى تقتل وتذبح المدنيين فى غزة ورفح ، وتحميها باستخدام الفيتو ضد أى قرار بوقف الحرب والعدوان واصدرت قانونا مؤخرا لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية لإصدارها مذكرة اعتقال رئيس حكومة اسرائيل "النتن ياهو" ووزير دفاعه "غالانت" بتهمة الإبادة الجماعية .

ودعا رئيس حزب الجيل دول العالم التى وافقت على رفع تمثيل فلسطين فى الأمم المتحدة لتكون دولة كاملة العضوية إلى الاعتراف بدولة فلسطين مثلما فعلت دول أوروبية مؤخرا مؤكدا أن ادراج إسرائيل فى القائمة السوداء يجعل منها دولة منبوذة ويفرض على دول العالم الحر التى تحترم حقوق الإنسان عدم التعامل معها داعيا الشهابى تلك الدول إلى قطع العلاقات مع إسرائيل .