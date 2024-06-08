شكرا لقرائتكم خبر عن القومى لحقوق الإنسان: صناع الدراما يسعون للتصدى لقضايا حقوقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن صناع الدراما يسعون للتصدى لقضايا حقوقية، مضيفة أن دير البرشا اسمها محفور فى التاريخ وأنه ليس غريبا على دير البرشا أن نرى فتيات على علم بحقوقهن ويخرجن يعبرن عن رأيهن بفيلم رفعت عينى للسماء.

وأضافت مشيرة خطاب ، أن المجلس القومى لحقوق الإنسان يرفع شعار "التاء المربوطة سر قوتك"، مشيرة الى أن المجلس دعم مهرجان مسرح المرأة فى نسخته الثانية .

وتابعت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومى لحقوق الإنسان :"حقوق الانسان وسيلة لحل المشكلات المستعصية،المجلس يتطلع لأعمال درامية محبوكة بقضايا حقوق الإنسان لأنه مازل مفهوم حقوق الإنسان غائبا عن أعمال الدراما ".

نظم المجلس القومى لحقوق الإنسان، اليوم السبت، حفل توزيع جوائز الإنتاج الدرامى المتميز فى مجال حقوق الإنسان لعام 2024 ، بأحد فنادق القاهرة.

يأتي ذلك انطلاقا من دور المجلس فى نشر ثقافة حقوق الإنسان بين كافة طوائف المجتمع، ولما للدراما التليفزيونية من دور هام فى تشكيل الوعى بما يؤثر على هذه الثقافة سلباً أو إيجاباً.

وقال المجلس القومى لحقوق الإنسان، إنه تم تقييم الأعمال الدرامية التي بثت خلال شهر رمضان الكريم لهذا العام تحت إشراف لجنة الحقوق الثقافية برئاسة الأستاذة سميرة لوقا - عضو المجلس.

ولفت الى أنه تم اختيار 5 أعمال فائزة لتكريمها وذلك بواسطة لجنة متخصصة من النقاد برئاسة الناقد الفنى طارق الشناوى وعضوية كلاً من الأب بطرس دانيال - الناقد الفنى أندرو محسن - الإعلامى عمرو خفاجه - الناقد الأدبى سيد محمود - الكاتبة داليا شمس - الكاتبة أمينة خيرى.

وأشار المجلس الى أنه سيتم تكريم أبطال فيلم "رَفعت عينى للسما" الحائز على جائزة العين الذهبية ضمن مشاركته بمسابقه أسبوع النقاد بمهرجان كان السينمائي الدولي بدورته الـ77، وذلك لما يمثله من دور فى تعزيز ثقافة حقوق الإنسان.