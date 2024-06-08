شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الشناوى: نراعى الجانب الإبداعى وحقوق الإنسان فى تقييمنا للأعمال الدرامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الناقد الفنى طارق الشناوى، إنه لأول مرة فى تاريخ اللجنة المشكلة من المجلس القومى لحقوق الإنسان لتقييم الأعمال الدرامية التي تذاع خلال شهر رمضان الكريم يتم تكريم فيلم عظيم وهو فيلم رَفعت عينى للسما الحائز على جائزة العين الذهبية ضمن مشاركته بمسابقة أسبوع النقاد بمهرجان كان السينمائي الدولي بدورته ال 77 وذلك لما يمثله من دور فى تعزيز ثقافة حقوق الإنسان.

وأضاف طارق الشناوى :"شعرنا بالفخر والسعادة مما حدث، نراعى الجانب الابداعى وحقوق الإنسان فى تقييمنا للأعمال، الأعمال الفائزة كلها إبداع وتستحق هذه الجوائز، أى فنان عربى مصر بلده والأعمال الفائزة بها فانين عرب ".

نظم المجلس القومى لحقوق الإنسان، اليوم السبت، حفل توزيع جوائز الإنتاج الدرامى المتميز فى مجال حقوق الإنسان لعام 2024 ، بأحد فنادق القاهرة.

يأتي ذلك انطلاقا من دور المجلس فى نشر ثقافة حقوق الإنسان بين كافة طوائف المجتمع، ولما للدراما التليفزيونية من دور هام فى تشكيل الوعى بما يؤثر على هذه الثقافة سلباً أو إيجاباً.

وقال المجلس القومى لحقوق الإنسان، إنه تم تقييم الأعمال الدرامية التي بثت خلال شهر رمضان الكريم لهذا العام تحت إشراف لجنة الحقوق الثقافية برئاسة الأستاذة سميرة لوقا - عضو المجلس.

ولفت الى أنه تم اختيار 5 أعمال فائزة لتكريمها وذلك بواسطة لجنة متخصصة من النقاد برئاسة الناقد الفنى طارق الشناوى وعضوية كلاً من الأب بطرس دانيال - الناقد الفنى أندرو محسن - الإعلامى عمرو خفاجه - الناقد الأدبى سيد محمود - الكاتبة داليا شمس - الكاتبة أمينة خيرى.

وأشار المجلس الى أنه سيتم تكريم أبطال فيلم "رَفعت عينى للسما" الحائز على جائزة العين الذهبية ضمن مشاركته بمسابقه أسبوع النقاد بمهرجان كان السينمائي الدولي بدورته الـ77، وذلك لما يمثله من دور فى تعزيز ثقافة حقوق الإنسان.