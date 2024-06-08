"النشرة": توقيف وترحيل نازح سوري على خلفية إطلاق نار على مخيم للنازحين في الطيبة

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في بعلبك، بأنّ "دوريّة من مخابرات الجيش اللبناني أقدمت على توقيف ثمّ ترحيل النّازح السّوري "م. العساف"، على خلفيّة إطلاق النّار من سلاح حربي على مخيم للنّازحين في الطيبة شرقي بعلبك".

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