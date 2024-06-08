بو عاصي لباسيل: همّك ضرب "القوات" وكالعادة تكذب على الناس معتقدًا أن بإمكانك تضليلهم

أشار عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّائب ​بيار بو عاصي​، ردًّا على رئيس "التيّار الوطني الحر" النّائب ​جبران باسيل​، إلى أنّ "مرّةً جديدةً تتحفنا يا جبران باسيل بقراءة سياسيّة خالية من أدنى مقوّمات الصّدق والمصداقيّة"، متسائلًا: "كيف استنتجت يا وزير العهد البائد أنّ "​القوات اللبنانية​" كما "​حزب الله​" تعطّل الانتخابات الرّئاسيّة؟".

ولفت في بيان، إلى أنّ "حزب الله، حليفك، يحاصر ​الانتخابات الرئاسية​ بواسطة رئيس مجلس النّواب ​نبيه بري​، في وقت لم تتخلّف "القوّات" عن أيّ جلسة انتخاب رئيس، وما زالت تطالب باحترام الآليّات الدّستوريّة أيًّا تكن النّتيجة"، مؤكّدًا أنّك "تعرف ذلك، وكالعادة تكذب على النّاس معتقدًا أنّ بإمكانك تضليلهم".

وشدّد بو عاصي على أنّه "أمّا اتهامك "القوّات" بأنّها ضدّ الحوار تحت رعاية برّي، فإنّنا نجاهر بذلك حمايةً للدّستور وللموقع المسيحي الأوّل في لبنان وفي الشّرق. إن كنت مع الحوار، تفضّل بالمجاهرة بذلك أمام اللّبنانيّين والمسيحيّين"، مضيفًا: "فظيع انت، لم ولن تتغيّر، كلّ ما يهمّك ضرب "القوّات اللّبنانيّة" حتّى حينما تكون المصلحة الوطنية العليا على المحك".