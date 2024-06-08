"النشرة": 3 قذائف إسرائيلية على الطيبة وقصف مدفعي على منطقة الخلة عند أطراف راشيا الفخار

ذكر مراسل "​الخليج 365​" أنّ "المدفعيّة الإسرائيليّة استهدفت منطقة الخلّة عند أطراف راشيا الفخار وكفرحمام خراج الهبارية في قضاء حاصبيا"، مشيرًا إلى أنّ "3 قذائف إسرائيليّة استهدفت بلدة الطيبة وأصابت أحد المنازل، من دون وقوع إصابات".

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