إتحاد بلديات قضاء زغرتا أعلن قسمًا من التحضيرات لاحتفالات إعلان تطويب البطريرك اسطفان الدويهي

أعلن إتحاد بلديات قضاء ​زغرتا​ وبلدية زغرتا- إهدن، بالتّعاون مع رعيّة إهدن- زغرتا ومؤسّسة البطريرك الدّويهي، عن قسم من تحضيرات قضاء زغرتا المرافقة لاحتفالات إعلان تطويب المكرّم البطريرك ​اسطفان الدويهي​ الإهدني.

في هذا الإطار، شدّد رئيس إتحاد بلديات قضاء زغرتا زعني الخير، على "أهميّة التّعاون بين كلّ البلديّات في قضاء زغرتا، للمضي قدمًا نحو إنجاح احتفال التطويب".

أمّا رئيس بلدية زغرتا- إهدن أنطونيو فرنجية فأعرب عن "مدى تعاون البلديّة مع الرّعيّة في كلّ الأمور التّنظيميّة واللّوجستيّة لقدّاس الشّكر في الثّالث من آب من المقبل"، معلنًا عن "زهرة ستحمل اسم الطوباوي اسطفان الدويهي في محمية إهدن". كذلك تطرّق إلى الوضع اللّوجستي المرافق للحفل، من ترتيبات فندقيّة لاستيعاب الزوّار إلى خطط السّير، داعيًا المغتربين إلى "القدوم إلى لبنان ليشهدوا على هذا الحدث التّاريخي".

بدوره، عرض الخورأسقف اسطفان فرنجية برنامج احتفال التّطويب والشّؤون والتّرتيبات اللّوجستيّة الخاصّة بالتّطويب. كما تمّ إطلاق "هاشتاغ" عبر مواقع التّواصل الاجتماعي هو" #الإهدني_الكبير"، معلنًا التّحضير لطابع بريدي باسم الطّوباوي.